O município de São Marcos é mais uma das cidades da Serra afetadas pela forte chuva e queda de granizo que atingiram o Rio Grande do Sul na última sexta-feira (17). Conforme levantamento da Emater e da Secretária de Agricultura da cidade, o prejuízo estimado é de R$ 14,9 milhões, sendo que a cultura com maior perda foi a uva, com cerca de R$9,6 milhões. Esses dados foram inseridos pela Defesa Civil em sistema nacional e o município aguarda homologação do Decreto Emergencial nº 3.954 pelo Estado e pelo Governo Federal.