O clima instável, oscilando entre diversos períodos com chuvas e o inverno com falta de frio, afetou os produtores rurais de Caxias do Sul. A oferta de hortifrútis para a Ceasa e para o abastecimento ao consumidor tiveram queda, de acordo com o secretário municipal de Agricultura, Rudinei Menegotto. Ele esteve visitando o interior de Caxias nesta segunda (20) e pretende seguir ao longo da semana para conversar com produtores e levantar o tamanho dos estragos que os últimos eventos climáticos ocasionaram.