Em meio a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, destacamos uma colaboração do leitor Elias De Marco, graduando em História pela Universidade de Passo Fundo e mantenedor do recém-criado perfil do Instagram @serafinamemorias, onde compartilha fatos e fotos marcantes do município de Serafina Corrêa. Foi lá que, em 4 de abril de 1956, teve início uma inundação até hoje lembrada pelos moradores mais antigos e seus descendentes.