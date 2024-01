Localizada no Travessão Carvalho, em Flores da Cunha, a icônica Granja São Mateus, das uvas e vinhos Slaviero, retorna à descendência da família Slaviero, depois de 50 anos. Os irmãos Mateus e Abrelino Slaviero, num gesto muito comemorado, retomam as antigas instalações e terras, que, a partir de 1977, passaram pelo Governo Federal e depois à família Conte, de Caxias do Sul. Exitosa, a negociação é citada pela família com orgulho, como “uma compra da história e da propriedade”.