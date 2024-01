Além de estampar dezenas de cartões-postais turísticos editados entre os anos 1950 e 1980, a colheita da uva na Serra Gaúcha também foi parar em um calendário da extinta Varig Serviços Aéreos. E a imagem teve como protagonistas, além das uvas, duas jovens vizinhas do bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul: Olga Gobbato Bedin, 91 anos, e Ilse Costamilan Adami (in memoriam).