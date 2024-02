Os diretores da regulação estadual da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), os coordenadores da central de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dois médicos reguladores e o enfermeiro que repassou as informações do caso ao Grupo de Investigação (GDI) do Grupo RBS foram apontados como responsáveis pelo escândalo do descumprimento de horários na central estadual do Samu em Porto Alegre, em sindicância do governo do Estado. Os dados constam em relatório de quase cem páginas obtidos pelo GDI — toda a sindicância tem quase 1.500 páginas de apuração. No início deste ano, Processos Administrativos Disciplinares (PADs) foram abertos contra parte destes responsabilizados.