A frota mais nova da Carris, formada por 98 carros adquiridos em 2020, tem problema no funcionamento do ar-condicionado e em outros componentes mecânicos desde os primeiros dias em que roda nas ruas de Porto Alegre. As falhas foram verificadas em todos os veículos. Na última semana de dezembro de 2023, 48 destes coletivos, quase a metade do total, trafegavam com o ar-condicionado desligado em função de pane. A informação foi confirmada à reportagem pelo diretor-presidente da Carris, Maurício Gomes da Cunha.