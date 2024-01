Até na hora de programar as férias é preciso tomar cuidado para não ser vítimas de golpes, principalmente quando for alugar imóveis por temporada ou por dia. É preciso estar atento especialmente a anúncios com fotos e valores atraentes. Levantamento recente revelou que mais de 6,5 mil pessoas foram vítimas do golpe do aluguel em 2023 no Brasil. Cerca de 6% dos casos aconteceram no Rio Grande do Sul.