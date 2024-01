Após ser vítima do golpe do aluguel no Litoral Norte, um casal da Região Metropolitana se viu sem ter para onde dormir, no meio da rua durante a madrugada, e precisou passar a noite dentro do carro. O episódio aconteceu um dia antes da virada de ano, em Torres. Os estelionatários usaram fotos de um imóvel verdadeiro para criar um falso anúncio na internet e ludibriar as vítimas.