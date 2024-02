O governo estadual abriu processos administrativos disciplinares (PADs) contra servidores e ex-servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram citados em sindicância sobre descumprimento de horários na Central Estadual de Regulação do Samu em Porto Alegre, ação revelada pelo Grupo de Investigação (GDI) do Grupo RBS em agosto do ano passado.