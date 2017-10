Manchetes

- Subiu para oito o número de mortos em ataque terrorista no sul da ilha de Manhattan na tarde desta terça.

- A paralisação dos funcionários da Aerolíneas Argentinas prejudicou hoje os voos entre a Argentina e o Brasil.

- Mesmo com a abertura de vagas no sistema prisional, as delegacias da Região metropolitana ainda estão com 50 presos aguardando transferência para presídios.

- O ministro do STF Gilmar Mendes suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para presídio federal no Mato Grosso do Sul.

- O ministro da Justiça, Torquato Jardim, criticou a política de segurança pública do Rio de Janeiro.

- O Senado ira votar primeiro o texto-base aprovado pela câmara dos deputados que regulamenta o serviço de transporte privado por aplicativos.

- Barcelona deve chegar a Porto Alegre apenas na madrugada para o jogo contra o Grêmio nesta quarta-feira.

- Os deputados estaduais aprovaram hoje dois projetos que preveem indenizações a servidores do Estado quando houver atraso no pagamento de salários e do 13º.

- Professores do Cpers reunidos em assembleia hoje em frente ao Palácio Piratini decidiram manter a greve iniciada em setembro.