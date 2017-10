A construção da nova ponte do Guaíba entra em um novo ritmo a partir de dezembro: parada. Só há recursos para executar os trabalhos por mais 30 dias. Por causa da falta de dinheiro, 450 funcionários serão demitidos no dia 1º de dezembro. Restarão no canteiro de obras aproximadamente 80 trabalhadores, número suficiente apenas para que o contrato não seja paralisado, o que dificultaria a retomada do serviço por parte das construtoras quando novos valores chegarem para a construção.