Divulgação / Barcelona-EQU

Por Marco Souza e Rodrigo Oliveira

A delegação do Barcelona-EQU deve chegar a Porto Alegre apenas na madrugada desta quarta (1), entre as 2h e 3h, no mesmo dia do jogo contra o Grêmio, pela semifinal da Libertadores. Por problemas burocráticos no voo fretado, o grupo equatoriano não conseguiu embarcar em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Um novo avião, menor, está em deslocamento para transportar os atletas rumo ao Rio Grande do Sul.

A saga da equipe equatoriana começou no domingo (29), quando a delegação deixou Guayaquil rumo a Porto Alegre. O plano era chegar à Capital às 11h de segunda (30) e realizar dois treinamentos em solo gaúcho. O planejamento, porém, deu todo errado.

Após a conexão em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o avião de Barcelona não recebeu autorização para decolar rumo ao Brasil, por razões burocráticas ainda não esclarecidas de forma oficial. Por conta disso, os equatorianos não conseguiram fazer nenhum treinamento na segunda-feira, pois o material esportivo da equipe ficou retido no interior da aeronave. Nesta terça (31), no entanto, a delegação conseguiu realizar uma atividade no CT do Blooming, mesmo sem saber como chegaria à Porto Alegre.

Segundo à Directv, do Equador, um avião menor, com capacidade para 30 passageiros, está sendo deslocado para Santa Cruz de la Sierra para transportar a delegação do Barcelona rumo a Porto Alegre. A previsão de chegada, no entanto é para depois das 2h da madrugada de quarta (1).

Além disso, nesta aeronave alternativa, há espaço apenas para os jogadores e para a comissão técnica. Dirigentes, torcedores e jornalistas, que estavam presentes no voo fretado, seguem sem saber como chegarão a Porto Alegre.