Feminicídios disparam e número de homicídios e latrocínios cai em abril no RS

Dados da SSP refletem a violência contra a mulher, com seis feminicídios em apenas um dia em abril. SSP / Divulgação

O Rio Grande do Sul fechou o mês de abril com queda nos indicadores de homicídio doloso e um salto nos feminicídios. Os números foram divulgados nesta terça-feira (13) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP).

Entre os homicídios dolosos (quando há a intenção de matar), a queda foi de 33%, com um total de 78 ocorrências em abril deste ano, contra 117 no mesmo mês do ano passado. Neste período, também houve redução de 3 para 1 no número de latrocínios (-67%).

Porém, a violência contra as mulheres registrada durante o feriadão de Páscoa impactou negativamente no indicador de feminicídios. Foram 11 ocorrências em abril de 2025, contra apenas um no mesmo mês do ano passado. Estatisticamente, um salto de 1000%. Somente na Sexta-Feira Santa, seis mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado.

No total do ano, apenas o feminicídio aumentou em 2025. De janeiro a abril, foram 27 ocorrências, contra 25 no primeiro quadrimestre do ano passado (+8%). Os demais indicadores todos apresentam queda.