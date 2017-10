O Grêmio decide nesta quarta-feira (1º) contra o Barcelona-EQU um lugar na final da Libertadores. Confira as informações para acompanhar a partida:

Quarta-feira (1º), às 21h50min, na Arena do Grêmio.

– O Grêmio venceu o jogo de ida por 3 a 0, e pode perder nesta quarta-feira (1º) por até dois gols de diferença e ainda avançar à final da Libertadores. A única dúvida é entre Jailson e Michel no time titular.

– O Barcelona-EQU precisa de uma vitória histórica na Arena para avançar à final da Libertadores. A equipe equatoriana conta com o retorno do centroavante Jonatan Álvez, que cumpriu suspensão no jogo de ida.