Saiba quantos ingressos a Arena repassa ao Grêmio por partida

A nova polêmica na relação entre Arena Porto-Alegrense e Grêmio surgiu na noite desta segunda-feira (12), após a modificação na política de repasse de cortesias adicionais ao clube . A medida gerou insatisfação nos dirigentes pela necessidade de realocar jogadores não relacionados, familiares e até mesmo funcionários do clube. A reportagem de Zero Hora teve acesso ao número de ingressos previstos em contrato.

A Arena Porto-Alegrense cortou apenas os tickets extras disponibilizados e garante que seguirá o acordo contratual estabelecido há alguns anos. O vínculo entre as partes prevê dois mil lugares entre camarotes, cadeiras gold e Tribuna Presidencial, espaço que deverá realocar os “impactados” pelo corte.

Mesmo com uma relação conturbada com a empresa, o Grêmio deverá seguir recebendo convites para ex-atletas, segundo informações obtidas pela reportagem. Três cabines cedidas, sendo duas para a comissão técnica para o setor de análise de desempenho e outra para a rádio oficial do clube, não serão retiradas.