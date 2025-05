"Fallout" é renovada para a terceira temporada; a segunda estreia em dezembro

Entre as novidades, está a adição de Macaulay Culkin (Esqueceram de Mim) ao elenco. O ator interpretará um "gênio louco" no mundo pós-apocalíptico da série.

Prévia remete ao universo dos games

A prévia exibida trouxe novamente Walton Goggins no papel do Ghoul (ou Necrótico, em português), em uma sequência de propagandas fictícias que remetem ao universo dos jogos — incluindo uma referência à icônica Nuka Cola, bebida que também serve como moeda no enredo da franquia.

As cenas mostraram ainda os personagens Lucy (Ella Purnell) e o Ghoul a caminho de New Vegas, cidade inspirada no spin-off Fallout: New Vegas, desenvolvido pela Obsidian Entertainment.