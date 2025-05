Fraude do INSS: golpe cruel e covarde

Tudo isso aconteceu com a complacência — ou omissão criminosa — de autoridades e servidores públicos. Nesse contexto, é inevitável mencionar os ocupantes de cargos-chave no setor, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e o ex-ministro Carlos Lupi. Este levou quase um ano para agir após receber as primeiras denúncias. O outro afirma ter adotado medidas para conter as irregularidades, mas justifica que mudanças estruturais exigem tempo, sem explicar porque o seu nome apareceu em anotações de um lobista envolvido com a fraude. A Polícia Federal investiga se Stefanutto e o procurador-geral afastado do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, receberam propina.