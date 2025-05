Caxias conhece datas e horários de mais três rodadas da Série C 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou mais três rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro 2025.

Na 9ª rodada, o time Grená viaja para encarar o Botafogo da Paraíba. A partida será em um sábado, dia 14 de junho, às 19h30min. Depois a equipe retorna a Caxias do Sul e entra em campo no dia 29, do mesmo mês, contra o Ituano, às 19h, no Centenário, uma segunda-feira. Por fim, o Grená enfrenta o CSA, às 19h30, no dia 7 de julho fora de casa.