O Barcelona-EQU completa nesta terça-feira (31) a epopeia da sua viagem para o segundo jogo da semifinal da Libertadores. Em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, desde a noite de domingo, a delegação do time de Guayaquil deve viajar logo cedo pela manhã, no horário local, rumo a Porto Alegre para o confronto com o Grêmio.

De acordo com informações do repórter Roberto Oña Romero, da Radio Diblu, que acompanha a equipe na viagem, já há autorização da Anac para o voo ao Brasil. Apesar disso, ainda não há confirmação sobre como será a viagem: além da continuação no voo fretado, o Exército do Equador disponibilizou um avião militar para a equipe.