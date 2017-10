Ciretran / Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) esclareceu nesta terça-feira (31) que não será adotado no Rio Grande do Sul o aumento de seis meses no prazo de suspensão do direito de dirigir para quem atinge 20 pontos na carteira de motorista.

O órgão de trânsito gaúcho manifestou-se depois de o Detran de São Paulo informar que ampliará a suspensão mínima a partir desta quarta-feira (1º), em conformidade com a lei 13.281/2016, publicada em maio do ano passado. A lei ampliou de um mês para seis meses o prazo mínimo sem conduzir para quem somar 20 pontos em seu prontuário dentro do prazo de 12 meses.

Conforme o Detran gaúcho, no entanto, para entrar em vigor a nova legislação depende de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conforme a lei prevê em seu parágrafo 11, o que ainda não aconteceu. GaúchaZH fez contato com o Contran em busca de esclarecimentos, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem. "O Detran São Paulo optou por iniciar a nova forma de penalização no próximo dia primeiro de novembro, na circunscrição daquele Estado. O Detran/RS aguarda a regulamentação do Contran", informou o órgão gaúcho.

Anderson Barcellos, chefe da divisão de suspensão e cassação do Detran/RS, afirma que órgão chegou a realizar reuniões técnicas para avaliar o assunto e que teve acesso a uma minuta da resolução que o Contran deve apresentar, mas como não se obteve uma previsão sobre a publicação dessa regulamentação, optou-se por seguir a legislação que já vinha em vigor:

— Uma alteração de lei depende muitas vezes de uma regulamentação. Precisa vir uma resolução para regrar as alterações, como o procedimento a ser adotado para o cálculo do prazo da penalização e se essa penalização só pode ser adotada depois de todas as fases de defesa na esfera administratia. É temerário para qualquer Detran aplicar a lei sem esse detalhamento.

Quem atinge os 20 pontos e tem o direito de dirigir suspenso precisa, para voltar ao volante, fazer um curso de 30 horas/aula (R$ 235,20) e submeter-se a uma prova teórica (R$ 36,08), o que não muda a partir da vigência da nova lei.