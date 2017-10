Manchetes

- As polícias civis do Distrito Federal e de Goiás fazem operação contra 33 suspeitos de liderar a chamada Máfia dos Concursos pelo país.

- A obra no prédio que parte da estrutura desabou na avenida Alberto Bins esquina com Coronel Vicente no sábado em Porto Alegre foi embargada pela prefeitura.

- A Justiça manteve a prisão preventiva do estudante de Engenharia Civil Jerônimo Jardim Lopes, 26 anos. Ele foi preso sexta-feira com 15 fuzis e vinte e uma pistolas no apartamento, em Santa Cruz do Sul.

- A polícia finalizou o inquérito que investigava o braço contrabandista de cigarros de uma das maiores facções do tráfico de drogas gaúcha. Quatro presos foram indiciados.

- Os alimentos voltaram a pressionar a inflação ao consumidor dentro do Índice Geral de Preços - Mercado, o IGP-M, de outubro, segundo a Fundação Getúlio Vargas.

- A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de dois vírgula dez por cento no preço da gasolina nas refinarias e para o preço do diesel.