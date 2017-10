O advogado Paul Manafort, chefe da campanha eleitoral do presidente Donald Trump, foi indiciado nesta segunda-feira (30) por "conspiração contra os Estados Unidos", tentativa de lavagem de dinheiro e por não se registrar como agente de um país estrangeiro em investigação sobre interferência da Rússia. Manafort também foi indiciado por falso testemunho sobre seu papel como agente estrangeiro e por não apresentar as devidas declarações sobre contas bancárias no Exterior e registros financeiros.

As investigações têm por objetivo determinar se Moscou interferiu nas eleições do ano passado a favor de Trump. As apurações concentram-se nos contatos entre dirigentes da campanha do presidente norte-americano e funcionários russos.