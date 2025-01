Hamas alerta que qualquer 'agressão' de Israel coloca os reféns em perigo

"Nesta fase, qualquer agressão e bombardeio do inimigo pode transformar a libertação de um prisioneiro em uma tragédia", disseram as Brigadas Ezedin Al Qasam no Telegram, se referindo às dezenas de reféns israelenses presos em Gaza desde o ataque do movimento palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.