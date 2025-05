Do que o Grêmio precisa para avançar às oitavas de final da Sul-Americana 

Grêmio de Monsalve (D) tem confronto decisivo com o Godoy Cruz de Arce.

O empate sem gols contra o Atlético Grau deixou o Grêmio a dois pontos de distância da liderança do Grupo D da Sul-Americana.

Com apenas duas rodadas restantes, o Tricolor precisa vencer o confronto direto com o Godoy Cruz , que neste momento ocupa o topo, para seguir na briga pela classificação direta às oitavas de final da competição.

Desta forma, o time de Mano Menezes evitaria um playoff contra um dos eliminados da Libertadores na fase que antecede as oitavas.

Matemática para a liderança

Com oito pontos, o Grêmio ocupa a segunda posição do Grupo D e já está virtualmente garantido nos playoffs em razão da pontuação de Atlético Grau (2) e Sportivo Luqueño (1).

O cenário será consolidado com mais facilidade se a equipe conquistar duas vitórias. Também é possível de ocorrer, entretanto, com uma vitória e um empate.

Duas vitórias

O confronto da próxima terça (13) entre Grêmio e Godoy Cruz será decisivo para a liderança. Se vencer, o Tricolor irá aos 11 pontos, deixando os argentinos com 10.

Uma vitória e um empate

Invertendo a lógica, se o Tricolor empatar com o Godoy Cruz, precisará vencer o Sportivo Luqueño e secar o time de Mendoza contra o Grau.

O playoff

Caso o Grêmio termine na segunda posição do grupo, terá que disputar um playoff contra um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Esse confronto será definido em sorteio. Os jogos serão decididos em confrontos de ida e volta, com a partida decisiva na casa do time da Sul-Americana. Os vencedores avançarão às oitavas de final da competição.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.