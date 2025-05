Filipinho, Dora e Muniz avançam e País pode ter mais cinco surfistas nas oitavas em Gold Coast

A primeira parte do round 32 na etapa de Gold Coast, na Austrália, foi excelente para os principais surfistas brasileiros. Dos cinco representantes na água na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília), três se garantiram nas oitavas de final: Filipe Toledo, o Filipinho, líder da temporada, Yago Dora, em segundo, que venceu o duelo verde e amarelo com Edgard Groggia, e Alejo Muniz. Samuel Pupo competiu bem, mas levou a virada no fim.

Outro quinteto nacional deve entrar nas águas de Queensland nesta sexta-feira na busca por mais vagas, o que pode deixar o Brasil com oito surfistas entre os 16 melhores: João Chianca, o Chumbinho, Italo Ferreira, Miguel Pupo, David Silva e Ian Gouveia.

Realizando grande temporada, Filipinho e Dora avançaram com sobras no round 32 e podem se cruzar nas quartas de final caso passem pelo norte-americano Jack Marshall e o italiano Alan Cleland, respectivamente, nas oitavas.

Dora foi quem abriu as baterias do dia nesta quinta-feira na Austrália. E logo diante de um compatriota, Edgard Groggia. E precisou somente das duas primeira manobras para obter os 13,67 pontos suficientes para avançar. Fez 5,67 e depois um 8,00. Groggia jamais chegou perto e caiu com 11,94.

Líder da temporada, Filipinho entrou na bateria 3 e deu show diante de Crosby Colapinto, avançando com 17,87 pontos contra 15,33 do havaiano. Foi a melhor nota do dia do brasileiro, que iniciou a disputa logo com 7,00. Em lindo aéreo, cravou 9,37 e ainda cravou um grande 8,50.