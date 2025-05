Ser migrante irregular 'não justifica uma detenção', diz vice-presidente da CIDH

"As pessoas, por serem migrantes, não perdem seus direitos básicos" e a situação irregular "por si só não justifica uma detenção", adverte Andrea Pochak, vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), crítica da política migratória dos Estados Unidos e de El Salvador.

Pergunta: As expulsões de migrantes promovidas pelo presidente americano, Donald Trump, passam por cima dos padrões de direitos humanos da CIDH?

A Comissão Interamericana é muito clara em questionar estas políticas (...) Estamos muito preocupados com a situação das expulsões em massa, que não permitem que cada pessoa possa fazer valer seus direitos. Algumas pessoas têm documentação regular, status de refugiado...

Preocupa-nos muito que os Estados Unidos tenham interrompido o programa de relocalização de refugiados. Só será possível receber as pessoas que se assimilem à cultura e à sociedade americana, como se os estrangeiros devessem se assimilar (...) O conceito de assimilação é muito contrário ao direito à igualdade.

R: Pessoas de outras nacionalidades também foram expulsas. Não existe nenhuma prova de que as pessoas expulsas pertençam a uma gangue, é preciso ver caso a caso, por isso as expulsões em massa são proibidas pelo direito internacional.

No caso de pessoas que foram expulsas para El Salvador, não se sabe onde estão e isso pode ser uma pressuposição de desaparecimento forçado, embora seja momentâneo até que o Estado esclareça sua situação.

Não há informação oficial, não há transparência, não têm comunicação com sua família, com seus advogados...

R: Estamos fazendo acompanhamentos específicos, que são reservados neste momento. Temos intercâmbios tanto com El Salvador quanto com os Estados Unidos e também com o Panamá.