O Rio Grande do Sul tem 6,1% das micro e pequenas empresas negativadas. O estudo sobre a inadimplência das MPES foi divulgado pela primeira vez pela Serasa Experian.

Resultados piores foram encontratos em apenas três outros Estados. São Paulo teve o maior número de empresas negativadas, com 32,4% do total. Em seguida Minas Gerais, com 11,1%, e Rio de Janeiro em terceiro, com 8%.

O levantamento da Serasa aponta 4,8 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras no vermelho. É 13,2% mais do que o registrado no mesmo mês de 2016. Além disso, é a maior quantidade já registrada desde março de 2016, base inicial do histórico levantado.

Segundo os economistas da Serasa, a perda do poder de compra do consumidor, decorrente do desemprego e da situação instável da economia, impactam fortemente as micro e pequenas empresas. As MPEs respondem por 27% do PIB.