Fachada da loja no BarraShoppingSul, em Porto Alegre Reprodução BarraShoppingSul

Rede de varejo, a Riachuelo prepara a abertura da 14ª loja no Rio Grande do Sul. A operação começa a funcionar em nove de novembro, antecipou a empresa para a coluna Acerto de Contas.

A unidade ficará em Canoas, na Região Metropolitana. É a segunda no município. A loja antiga fica no Canoas Shopping e a nova será no ParkShopping Canoas. Nos dois primeiros dias de funcionamento, haverá distribuição de ecobags, balões e pipoca dentro da loja, além de um DJ animando a inauguração.

A operação terá 2.183 metros quadrados de área construída. A Riachuelo vende produtos femininos, masculinos, infantis, acessórios, moda casa e celulares, além de um espaço com itens de perfumaria e beleza de marcas nacionais e importadas.

História

A Riachuelo está, inclusive, completando 70 anos. Em outubro de 1947, Nevaldo Rocha abriu as portas do bazar A Capital, pequena loja de variedades localizada em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e que anos depois se tornaria a Riachuelo.

O pequeno empreendedor saiu de Caraúbas, sertão do Estado, aos 12 anos, em busca de uma vida melhor. Foi acolhido pelo dono de uma relojoaria, onde conseguiu o primeiro emprego. Anos depois, comprou o negócio do patrão e iniciou a construção do que se tornaria um dos maiores grupos de moda do Brasil.

Transformou a relojoaria em um bazar de variedades introduzindo a venda de camisas masculinas prontas, uma novidade na época. Em 1951, aboliu os balcões deixando os produtos ao livre alcance dos clientes. Também mudou o nome da loja de A Capital para Lojas Seta e, com o sucesso da venda das camisas masculinas, decidiu apostar no segmento de confecções, começando assim a Guararapes Confecções. Em 1979, o empresário comprou a Riachuelo, na época com 67 lojas.

Em 1992, começou a estruturação do grupo no formato semelhante ao que opera hoje. A venda de tecidos por metro foi extinta, dando lugar aos produtos de moda feminina. No mesmo período, foi iniciado o processo de modernização das lojas e intensificação do plano de expansão. Em 2008, o varejo se tornou o foco da companhia, fazendo com que a fábrica de confecções deixasse de abastecer o mercado, fornecendo apenas para a Riachuelo.