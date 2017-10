Supermercado já antigo em Alvorada, o Max Super está de cara nova. Foi inaugurada a nova operação ainda no bairro Jardim Algarve, mas agora se chama Max Center porque terá também outras lojas no local.

O que chamou a atenção da coluna foi a pegada sustentável que a empresa deu na construção. Em especial, o fato de que a loja não precisará acender as luzes durante o dia. O Max Center terá mais de 500 placas para geração de energia solar. O plano é gerar mais de 80% do que será consumido.

— A loja conta com iluminação natural prismática que amplia em dez vezes a claridade externa. A jardinagem será totalmente feita com água da chuva e a iluminação do jardim é com placa solar individual — complementa o diretor da empresa, José Paulo Dall Accua.