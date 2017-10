André Ávila / Agência RBS

A marca de supermercados Nacional será extinta. A informação foi confirmada com o Walmart, empresa dona da bandeira. Segundo a companhia, o processo vai levar quatro anos e o fim da marca não significa o fechamento das lojas, mas a mudança para a bandeira Walmart

Está completando exatamente um ano desde que a rede norte-americana anunciou o fim da marca BIG. Muda a marca e o conceito das lojas, que estão sendo transformadas aos poucos em Walmart. No Rio Grande do Sul, já ocorreu isso com o BIG de Novo Hamburgo.

Além do Nacional, o Walmart está extinguindo outras marcas no Brasil. Nesta semana, deve comunicar o fim da bandeira Mercadorama, do Paraná. Outra que está na lista é Bompreço.

O Walmart chegou no Brasil em 1995, quando começou a comprar marcas regionais. Alcançou nove bandeiras e agora adota uma estratégia de unificação das marcas.