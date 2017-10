Miolo produz os rótulos no Vale dos Vinhedos Divulgação Miolo

A vinícola Miolo desenterrou do mar da França o primeiro lote de um espumante produzido no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. A bebida foi envelhecida em cave submersa. A empresa é a primeira do Brasil a usar o método.

Edição limitada do espumante da cave submersa Divulgação Miolo

Foram 12 meses de imersão das garrafas do espumante Miolo Cuvée Brut no mar da região de Bretagne, na França. Os rótulos vão chegar aos mercados brasileiro e europeu ainda este ano, em edição especial e limitada.

— Estamos nos aproximando do final do ano, um momento expressivo para as vendas de espumantes e, sem dúvida, apreciadores e colecionadores vão querer ter em suas adegas e comemorações o primeiro produto brasileiro envelhecido em cave submersa — comemora Adriano Miolo, superintendente do grupo.

As garrafas do Miolo Cuvée Tradition Brut foram mantidas em contato com as temperaturas do mar, que ficam entre 11 e 13 °C. Uma cave submarina tem as condições ideais para o envelhecimento de vinhos, que são escuridão, umidade total, temperatura e pressão constante.

— Um rótulo submerso apresenta até 10 vezes mais compostos moleculares do que o envelhecido aos moldes tradicionais. São compostos responsáveis pela formação dos aromas e da complexidade da bebida. Em provas às cegas, os resultados mostram que os espumantes apresentam sabor mais rico e floral, complexidade, frescor e apuradas notas de manteiga e castanha — detalha o superintendente.

Usa o método de elaboração do Champagne Divulgação Miolo

Tem mais espumante gaúcho enterrado já. Em 2018, será desenterrado um pequeno lote do Miolo Cuvée Tradition Brut Rosé, em edição ainda mais limitada. Está no mar desde junho e ficará também por 12 meses. E ainda um segundo lote do Miolo Cuvée Tradition Brut, que também foi submerso em junho e chega ao mercado no ano que vem.

Os rótulos da linha Miolo Cuvée Tradition são produzidos em Bento Gonçalves com uvas Chardonnay e Pinot Noir. A fermentação é na própria garrafa, sendo que o processo é o mesmo usado para a elaboração do Champagne, na França.