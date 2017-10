Marciano Testa, no andar de inovação da sede do Banco Agiplan

O montante não considera o investimento na ampliação da rede física, que engloba a abertura de mais centenas de postos de atendimento pelo país. Além disso, a maior parte deste recurso será aplicada aqui no Rio Grande do Sul.

O laboratório de inovação do Banco Agiplan fica em Porto Alegre, onde, por enquanto, fica a sede da empresa. Presidente e criador da empresa, Marciano Testa quer manter o centro de decisão no Estado. O executivo tem apenas 41 anos, mas é respeitado no meio e visto como o futuro do empresariado gaúcho.