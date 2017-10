Análise de paladar e do “passeio” que o cliente faz pelo cardápio, questionário sobre a história do consumidor com a cerveja e sabores preferidos. Com estes pontos, o cliente poderá ter sua cerveja personalizada na Sociedade Líquida, restaurante que será inaugurado nesta quinta-feira (26) em Porto Alegre pelos sócios Klaus Dinnebier e Cassio Forti.