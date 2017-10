A Justiça estendeu os efeitos da falência da Magazine Incorporações para outras 103 empresas do M.Grupo. A empresa chegou no Rio Grande do Sul em 2008 prometendo investir mais de R$ 1 bilhão, mas vários empreendimentos não foram finalizados.

Com a ampliação da falência, o Judiciário atendeu pedido do escritório Medeiros & Medeiros Administração Judicial, nomeado para gerenciar a massa falida. O advogado João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior informa que também foi aceita a solicitação de antecipação de tutela, indisponibilizando bens e fazendo bloqueios de contas do M.Grupo.

Não teve, no entanto, grande sucesso em termos financeiros. Os valores bloqueados foram pequenos, mas foram indisponibilizados bens, como automóveis.

— Bloqueamos R$ 10 mil e alguns automóveis. Mas o importante é que há ordem de bloqueio de todos dos bens de todas as empresas. Estamos trabalhando em outras medidas judiciais, como a revogação de atos que, em tese, foram fraudulentos — detalha o advogado.

É difícil mensurar o tamanho das dívidas do M.Grupo, até mesmo para o administrador da massa falida. Credores estimam em mais de R$ 500 milhões.

A coluna Acerto de Contas tentou contato com o M.Grupo nos telefones dos escritórios de Porto Alegre e de São Paulo. No entanto, as ligações não são completadas. Espaço aberto para contraponto.