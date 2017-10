Policiais civis da 2ª Delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) apreenderam 45 quilos de cocaína dentro de um veículo Elantra em Novo Hamburgo. A ação começou no domingo (20) e terminou na madrugada desta segunda-feira (30). Um suspeito que estava no automóvel foi preso.

De acordo com o Denarc, esta é a maior apreensão de cocaína do ano da Polícia Civil. Após horas de monitoramento e de informações obtidas durante a investigação, o carro foi abordado em via pública. No interior do Elantra, havia 43 tijolos da droga. A polícia tinha um mandado judicial de busca e apreensão. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir dos policiais e tentou jogar o carro contra as viaturas. Houve perseguição pelas ruas da cidade até a prisão do suspeito. O nome do traficante não foi divulgado.