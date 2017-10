Polícia Civil / Divulgação

Uma ação da Polícia Civil apreendeu 15 fuzis e mais de 20 pistolas importadas da marca Glock no bairro Universitário, em Santa Cruz do Sul, na manhã desta sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, as armas estavam sendo escondidas no apartamento de um estudante de Engenharia.

A investigação da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) identificou que o universitário recebia R$ 10 mil por mês de uma das maiores facções do tráfico de drogas do Rio Grande do Sul para esconder o armamento.

O delegado Luciano Menezes afirma que o objetivo da quadrilha é tomar conta do tráfico de cocaína na região do Vale do Rio Pardo. Ele diz que identificou recentemente novas ofensivas da facção em cidades como Lajeado e Venâncio Aires.

A polícia ainda apreendeu milhares de cartuchos e carregadores. O chefe de polícia do Rio Grande do Sul, delegado Émerson Wendt, afirma que esta é a maior apreensão de fuzis da história da Polícia Civil gaúcha.

A Polícia Civil ainda não informou o paradeiro do estudante.