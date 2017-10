Policiais civis surpreenderam um casal que embalava cocaína com a ajuda dos filhos em um apartamento na rua Marista, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Os filhos, um homem e uma mulher, também foram presos em flagrante. A 19ª Delegacia de Polícia entrou no local com mandado de busca e apreensão e efetuou o flagrante dos quatro. O casal contava com a ajuda do filho e da filha. O apartamento era utilizado apenas para a embalagem da droga e na noite desta terça-feira (24), eles entregariam encomenda que abasteceria a zona leste da capital gaúcha e, principalmente, o bairro Glória.