Um dia após a Brigada Militar (BM) assumir oficialmente a segurança da Penitenciária de Canoas 2 (Pecan 2), do Complexo Penitenciário de Canoas, a Secretaria Estadual da Segurança garante que não irá alterar o perfil de presos recolhidos ao local. Desde a inauguração, em março de 2016, a administração do complexo vem contornando a instalação de facções, permitindo o ingresso apenas de presos de baixa periculosidade e sem ligação com grupos criminosos.