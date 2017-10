Brigada Militar (BM) e Corpo de Bombeiros abrem nesta terça-feira (31) as inscrições para concursos voltados a preenchimento de vagas de soldado. São 4,1 mil vagas na BM e 450 vagas no Corpo de Bombeiros. As inscrições vão até o dia 20 de novembro e devem ser feitas pelo site da Fundatec. A taxa é de R$ 80.

Conforme as regras dos concursos, divulgadas nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado, a lista de classificação será divulgada no dia 30 de janeiro. As vagas são de nível médio. O vencimento é de R$ 3.760,54, e demais vantagens, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.