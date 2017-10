André Feltes / Especial

Foi anunciado no site da Marinha do Brasil o próximo processo seletivo da instituição. Serão cerca de 600 vagas, e o edital está previsto para ser divulgado no dia 9 de novembro. O concurso é para preencher vagas para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais temporários. As áreas do conhecimento contempladas ainda não foram divulgadas. O salário bruto inicial será de R$ 8,9 mil.

As vagas são para homens e mulheres entre 18 e menos de 45 anos no ano da incorporação e estão distribuídas pelos nove Distritos Navais. O Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, forma o 5º Distrito. O vínculo entre a Marinha e os futuros militares será renovado anualmente, podendo chegar a oito anos, sem possibilidade de estabilidade.