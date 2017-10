No vídeo abaixo, confira o papo do repórter Leandro Rodrigues com os professores Taís Flores e Mauro Stürmer, que dão dicas para se sair bem nas provas de um concurso:

Prefeitura de Cacique Doble

Prefeitura de Esteio

Prefeitura de Guaíba – 1

Cargos e vagas: professor de educação física - anos iniciais do Ensino Fundamental (5), professor de educação física – educação infantil (5), professor para anos iniciais do ensino fundamental (20) e professor de anos finais do Ensino Fundamental de ciências (5), de geografia (5), de história (5), de inglês (CR), de língua portuguesa (10) e de matemática (10) Nível: superior Salário: de R$ 1.149,40 a R$ 1.724,10 Prazo: 6 de novembro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80 Prova: 10 de dezembro Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 2

Prefeitura de Guaíba – 3

Prefeitura de Guaíba – 4

Prefeitura de Nova Bassano

Prefeitura de Porto Alegre

Prefeitura de Santa Maria

Prefeitura de Santana do Livramento

Prefeitura de Vera Cruz

Cargos e vagas: agente administrativo (2), agente comunitário de saúde (5), auxiliar de serviços gerais (3), médico 40h (CR), médico psiquiatra (2), professor de anos iniciais do Ensino Fundamental (1), professor de educação infantil (1), professor de artes do ensino fundamental (CR), professor de ciências físicas e biológicas do ensino fundamental (CR), professor de educação física do ensino fundamental (CR), professor de geografia do ensino fundamental (CR), professor de história do ensino fundamental (CR), professor de inglês do ensino fundamental (CR) e professor de português do ensino fundamental (CR)

Nível: de fundamental a superior

Salário: de R$ 1.017 a R$ 4.798

Prazo: 25 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 86 a R$ 143

Prova: 25 e 26 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui