Vai até 7 de novembro o período de inscrições para os processos seletivos de estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). São 4.608 vagas em cursos técnicos e superiores gratuitos em 16 municípios. As inscrições são feitas pelo site da instituição ou pessoalmente nos campi, onde há computadores para disponíveis para os candidatos se inscreverem. Há uma taxa de R$ 35 para cursos técnicos e de R$ 50 para graduação.

Onde estão as vagas

Como é o processo seletivo

As provas de seleção serão aplicadas em 3 de dezembro. O início das aulas está marcado para o primeiro semestre de 2018. Também é possível usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que tenha feito a prova a partir de 2012. Para isso, no momento da inscrição, o candidato deve optar por uma das alternativas: ingresso mediante "prova e nota do Enem", "nota do Enem" ou "somente prova". No caso de optar pela nota do Enem, ele deve indicar o ano que deseja o aproveitamento (a partir de 2012).