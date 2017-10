A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu nesta quarta-feira (18) as inscrições para o vestibular 2018. Os candidatos têm até as 23h59min do dia 6 de novembro para fazer o cadastro no site da instituição de ensino. São 4.017 vagas, em 89 cursos de graduação, o que corresponde a 70% do total. O restante será preenchido via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A taxa de inscrição, no valor de R$ 125, deve ser paga até o dia 7 de novembro. O período para solicitar a isenção ou desconto da taxa terminou em setembro. As provas do vestibular serão aplicadas de 7 a 10 de janeiro nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves e Imbé/Tramandaí.

No momento da inscrição, o candidato precisa informar a opção pelo uso ou não do resultado nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 para o cálculo do argumento de concorrência. Do total de vagas, 50% são destinados ao acesso universal e os outros 50% são reservados ao Programa de Ações Afirmativas, voltado aos egressos do Ensino Médio na rede pública ou bolsistas em escolas particulares.

Este ano, a seleção tem mudanças na política de ações afirmativas. Pelo menos 23% das vagas destinadas a alunos provenientes de escolas públicas serão reservadas para pessoas com deficiência (PcD), conforme decreto federal que atualiza a Lei de Cotas. O percentual corresponde à proporção da população com algum tipo de deficiência no Rio Grande do Sul, segundo o IBGE. Com isso, mantém-se metade das vagas pelo ingresso universal e o restante para alunos de escola pública subdivididos em oito categorias, incluindo as PcDs (veja abaixo).

Além disso, o Conselho Universitário aprovou a criação de uma comissão de verificação das cotas raciais. Antes de efetivar o ingresso na universidade, o estudante precisará passar pela avaliação da comissão. A verificação da autodeclaração será feita presencialmente, de forma individual e silenciosa (sem entrevistas), diante de membros da comissão.

Vestibular 2018

Inscrições: Da 0h do dia 18 de outubro às 23h59 do dia 6 de novembro.

Taxa: de R$ 125 deve ser paga até 7 de novembro.

Provas: de 7 a 10 de janeiro de 2018.

Locais de Prova: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé/Tramandaí.

Modalidades de cotas

- L1 – candidato egresso do sistema público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita;

- L1 PcD – mesmo critério acima para pessoa com deficiência;

- L2 – candidato egresso sistema público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena;

- L2 PcD – mesmo critério do L2 para pessoa com deficiência;

- L3 – candidato egresso do sistema público de Ensino Médio independentemente da renda familiar;

- L3 PcD – mesmo critério do L3 para pessoa com deficiência;

- L4 – candidato egresso do sistema público de Ensino Médio independentemente da renda familiar, autodeclarado preto, pardo ou indígena.