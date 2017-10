Adriana Franciosi / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu nesta quarta-feira (18) as inscrições para a edição de 2018 do vestibular. A instituição é única da rede federal do Estado que ainda mantém o vestibular tradicional como principal forma de ingresso dos seus alunos. Nas demais universidades, o Sisu é utilizado como forma de selecionar os estudantes. O reitor Rui Vicente Oppermann não descarta mudanças no futuro.

— Essa possibilidade (fim do vestibular) está sempre aberta. Nós temos mantido um acompanhamento da performance dos alunos que entram pelo Sisu, na qualificação desses alunos ao longo do curso, para criar fundamentos ao Conselho Universitário (Consun) na discussão sobre manter os 30% de vagas pelo Sisu, ampliar esse número ou reduzir.

Segundo o reitor, não existe neste momento proposta de mudança em análise no Consun, tanto de elevação do percentual de vagas pelo Sisu quanto sobre o fim do vestibular. Em dezembro deste ano, a reitoria irá apresentar aos conselheiros o estudo sobre o desempenho dos ingressantes via Sisu. A partir daí podem ser propostas alterações.

— As medidas a serem tomadas devem ser fundamentadas nas nossas experiências com essas duas portas de entrada na universidade. Mas, como sempre, isso só será realizado com o tempo adequado para prevenir a nossa comunidade sobre as mudanças.

Oppermann disse ainda que a UFRGS monitora a utilização do Sisu por outras universidades públicas. Ele citou como um exemplo positivo o fato de a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ter ampliado para mais de 140 mil o número de inscritos após a adotar o Sisu para preencher 100% das vagas, o que representou um aumento de mais de três vezes no número de interessados em estudar na instituição.

— Esse é um dado que pode ser relevante para essa discussão. A nossa média é de cerca de 40 mil inscritos. 140 mil é um número bem representativo e um dos aspectos que fazem monitorarmos essas outras instituições.

Vestibular 2018

As inscrições para o vestibular foram abertas nesta quarta-feira. Os candidatos têm até as 23h59min do dia 6 de novembro para fazer o cadastro no site da instituição de ensino. São 4.017 vagas, em 89 cursos de graduação, o que corresponde a 70% do total. O restante será preenchido via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).