Há 15 vagas para o curso de iniciação profissional em serviços administrativos oferecido pela Fundação Projeto Pescar e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Para se inscrever, é preciso ter entre 16 e 19 anos, estar cursando a partir do sétimo ano do Ensino Fundamental, morar em Porto Alegre e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 468,50). O curso é gratuito. O projeto oferece uniforme, transporte e alimentação. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de outubro, no site da Fundação Projeto Pescar.