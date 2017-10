Mudar de carreira se tornou uma aspiração – ou um desejo, em alguns casos – de muita gente que já está no mercado de trabalho. É comum ver alguém saindo de um emprego que não desperte muito entusiasmo para abrir uma pequena franquia ou até voltar a estudar para seguir um novo rumo.

Veja abaixo as dicas de Alexsando Nascimento, administrador de empresas e criador do portal Carreiras em Alta, para ajudar a escolher os novos rumos da sua trajetória profissional.

Como decidir qual nova carreira seguir quando se está convencido a mudar?

A sugestão é refletir com muita calma sobre o que realmente te dá paixão profissional, aquilo que você se pega mesmo sem perceber pensando, sendo curioso, querendo aprender e fazer mais, agregar valor. Também exercite imaginar se daqui um tempo você se vê atuando com esta "paixão", pois independentemente de qual for, a dedicação sempre terá de ser muito grande.