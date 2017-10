Estão abertas até 23 de novembro as inscrições para o INKOMPASS, programa global de estágio da Philip Morris Brasil. A empresa do setor de tabaco pede que estudantes tenham fluência em inglês e disponibilidade para trabalhar nas cidades onde as atividades serão desenvolvidas, sendo duas delas no RS: Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. Estudantes de todas as graduações são aceitos, desde que faltem dois anos para a conclusão da faculdade - dois anos é a duração do programa.