Os interessados no concurso do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Santa Catarina ganharam mais prazo. As inscrições foram prorrogadas até 16h da próxima segunda-feira (23). Para efetivar a participação, a taxa de inscrição, que é de R$ 120 para perito oficial e de R$ 100 para técnico perícia, também deve ser paga no mesmo dia.