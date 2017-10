Félix Zucco / Agencia RBS

Para os concurseiros de plantão, há uma diversidade de concursos públicos com inscrições abertas. Só na Universidade Federal de Santa Maria, são três seleções abertas. São os últimos dias para se inscrever para oportunidades no Ministério da Agricultura e no Hospital de Clínicas.

Confira os concursos com inscrições abertas:

Correios

Cargos e vagas: enfermeiro do trabalho júnior (2), engenheiro de segurança do trabalho júnior (9), médico do trabalho júnior (44), auxiliar de enfermagem do trabalho júnior (12) e técnico em segurança do trabalho júnior (21)

Nível: técnico e superior

Salário: de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05.

Prazo: 20 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 70

Prova: 26 de novembro

Edital: clique aqui

Inscrições: clique aqui

Hospital de Clínicas

Cargos e vagas: para nível superior, analista I - desenvolvimento organizacional, analista I - financeiro, analista I - hotelaria, analista I - segurança patrimonial, analista de TI I - analista de negócios, analista de TI I - analista de suporte em infraestrutura, fisioterapeuta I - internação, emergência e/ou Centro de Tratamento Intensivo, jornalista I - Coordenadoria de Comunicação, médico I - anestesia, médico I - cardiologia: insuficiência cardíaca e transplante cardíaco, médico I - cirurgia plástica: crânio-maxilo-facial, médico I - nutrologia e nutricionista I - clínica. Para nível médio, assistente administrativo II e técnico de manutenção III - climatização e gases. A quantidade de vagas não foi divulgada, os aprovados devem ser chamados conforme a necessidade da instituição

Níveis: médio a superior

Salários: R$ 2.917,87 a R$ 8.037,94

Prazo: 16 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 62 a R$ 105

Prova: 19 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Cargos e vagas: auditor fiscal federal agropecuário - médico veterinário (300)

Nível: superior completo

Salário: R$ 14.584,71

Prazo: 16 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 120

Prova: 26 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Campina das Missões

Cargos e vagas: auxiliar mecânico (1), controlador interno (1), eletricista (1), farmacêutico (1), médico PSF (CR), médico veterinário (1), monitor de educação infantil (CR), nutricionista (1), operador de máquina pesada (CR), operário (CR), orientador educacional (1), procurador jurídico (1), professor de educação infantil (3), professor ensino fundamental atendimento educacional especializado (CR), professor de educação física para séries finais do ensino fundamental (CR), professor de história para séries finais do ensino fundamental (1), professor de música para séries finais do ensino fundamental (CR), professor de séries iniciais (CR) e psicólogo (1)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: de R$ 866,64 a R$ 8.208,63

Prazo: 17 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 74,48 a R$ 111,72

Prova: 19 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Gravataí - concurso público

Cargos e vagas: vigia de escola municipal (CR), agente administrativo II (CR), agente de apoio em educação especial (15), fiscal de posturas (2), motorista (CR), orientador social (2), professor da educação infantil (CR), professor de ensino fundamental - atendimento educacional especializado (CR), secretário de escola (CR), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em informática (CR), topógrafo (CR), tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais (CR), engenheiro agrônomo (CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), jornalista (CR), médico (8), médico - gastroenterologia pediátrica (CR), médico - infectologia pediátrica (CR), médico - neurologia pediátrica (CR), médico - psiquiatria da infância e adolescência (CR), médico - ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia (CR), médico cardiologista (CR), médico dermatologista (CR), médico do trabalho (CR), médico epidemiologista (CR), médico fisiatra (CR), médico geriatra (CR), médico ginecologista obstetra (CR), médico hematologista (CR), médico infectologista (CR), médico nefrologista (CR), médico neurologista (CR), médico ortopedista e traumatologista (CR), médico otorrinolaringologista (CR), médico pediatra (2), médico plantonista (CR), médico plantonista psiquiatra (CR), médico pneumologista (CR), médico proctologista (CR), médico radiologista (CR), médico reumatologista (CR), médico urologista (CR), procurador jurídico (CR) e professor de ensino fundamental - séries finais Letras/Libras (CR)

Níveis: de fundamental a superior

Salários: R$ 1.183,19 a R$ 11.404,88

Prazo: 20 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 130

Prova: 19 de novembro

Edital: clique aqui

Prefeitura de Gravataí - processo seletivo

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (CR), auxiliar em saúde bucal da ESF (CR), motorista Samu (CR), técnico em enfermagem da ESF (6), técnico em saúde bucal da ESF (CR), cirurgião dentista da ESF (CR), enfermeiro da ESF (3), enfermeiro de urgência e emergência (CR), médico da ESF (6) e médico de urgência e emergência (CR)

Níveis: de fundamental a superior

Salários: R$ 1.266,40 a R$ 12.497,73

Prazo: 20 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 130

Prova: 19 de novembro

Edital: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 1

Cargos e vagas: professor de educação física - anos iniciais do Ensino Fundamental (5), professor de educação física – educação infantil (5), professor para anos iniciais do ensino fundamental (20) e professor de anos finais do Ensino Fundamental de ciências (5), de geografia (5), de história (5), de inglês (CR), de língua portuguesa (10) e de matemática (10)

Nível: superior

Salário: de R$ 1.149,40 a R$ 1.724,10

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 2

Cargos e vagas: médico cardiologista (1), médico clínico geral (4), médico de saúde da família (3), médico ecografista (1), médico endocrinologista (CR), médico gineco/obstetra (4), médico neurologista (1), médico oftalmologista (CR), médico pediatra (4), médico pneumo/tisiologista (CR), médico psiquiatra (3), médico radiologista (CR), técnico em enfermagem (CR) e técnico em raio-X (CR)

Nível: técnico e superior

Salário: de R$ 1.417,61 a R$ 11.983,09

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 3

Cargos e vagas: assistente social (1), cirurgião dentista (CR), engenheiro cartógrafo (1), fiscal de tributos e posturas (2), fiscal sanitário (2), nutricionista (1), procurador (CR) e psicólogo (4)

Nível: médio e superior

Salário: de R$ 1.324,03 a R$ 3.878,74

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Guaíba – 4

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (10), agente educador (20), merendeira escolar (2), monitor infantil (6) e vigilante municipal (2)

Nível: fundamental incompleto a médio completo

Salário: de R$ 639 a R$ 1.324,03

Prazo: 6 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 40 a R$ 60

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Picada Café

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (2), agente tributário (CR), contador (1), farmacêutico (1), médico clínico geral - 20 horas (1), médico clínico geral - 40 horas (CR), médico geral comunitário (1), monitor educacional de cultura e artes (CR), monitor educacional de esportes (CR), monitor educacional de música (CR), professor de educação infantil (CR), professor de séries iniciais do ensino fundamental (CR), professor de artes de séries iniciais do ensino fundamental (CR), professor de matemática de séries iniciais do ensino fundamental (CR) e técnico em radiologia (CR)

Nível: fundamental a superior

Salário: de R$ 1.176,93 a R$ 12.499,47

Prazo: 19 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 52,20 a R$ 130,50

Prova: 25 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Pinhal

Cargos e vagas: agente administrativo (2), auxiliar odontológico (1), assistente de educação infantil (3), fiscal tributário/sanitarista (1), fisioterapeuta (1), médico (1), merendeira/servente (1), motorista (3), nutricionista (1), operador de máquinas (1), operário especializado (1), operário (1), professor de séries iniciais (2), professor de matemática/química (1), professor de ciências (1), professor de educação infantil (3), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (1) e técnico rural/agrícola (1)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: R$ 910 a R$ 9.450

Prazo: 22 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 150

Prova: 5 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Pinhal Grande

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (2+CR), eletricista (1+CR), instalador hidráulico (CR), médico (1+CR), motorista classe A (1+CR), motorista classe B (1+CR), operador de motoniveladora (1+CR), operador de retroescavadeira (CR), operador de trator agrícola (1+CR), operário (1+CR), pedreiro (CR) e servente (1+CR)

Nível: fundamental incompleto a superior

Salário: de R$ 794,85 a R$ 6.432,30

Prazo: 16 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 150

Prova: 29 de outubro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Porto Alegre

Cargos e vagas: eletrotécnico (1)

Nível: técnico em eletrotécnica

Salário: R$ 1.613,01 (vencimento básico inicial)

Prazo: 27 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 70

Prova: data a ser divulgada até 15 dias antes

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Putinga

Cargos e vagas: agente administrativo (3+CR), agente administrativo auxiliar (3+CR), agente comunitário de saúde (4+CR), agente de controle interno (1+CR), atendente de creche (2+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal ambiental, obras e posturas (1+CR), fonoaudióloga (CR), inseminador (1+CR), médico (2+CR), motorista (9+CR), nutricionista (1+CR), operador de máquinas (3+CR), operário (10+CR), operário especializado (3+CR), professor (5+CR), professor de educação física (1+CR), servente (9+CR), telefonista (1+CR), tesoureiro (CR), veterinário (1+CR) e vigilante (3+CR)

Nível: fundamental a superior completo

Salário: R$ 744,25 a R$ 6.582,27

Prazo: 19 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 200

Prova: 29 de outubro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Santa Maria

Cargos e vagas: médico auditor (1), médico cardiologista (2), médico clínico geral (34), médico dermatologista (1), médico endocrinologista (2), médico epidemiologista (1), médico ESF (2), médico gastroenterologista (1), médico ginecologista (5), médico ginecologista e obstetra (8), médico infectologista (2), médico neurologista (1), médico pediatra (26), médico psiquiatra (3) e médico radiologista (1)

Nível: superior completo

Salário: de R$ 3.402,96 a R$ 11.779,25

Prazo: 24 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 110

Prova: 26 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Vera Cruz

Cargos e vagas: agente administrativo (2), agente comunitário de saúde (5), auxiliar de serviços gerais (3), médico 40h (CR), médico psiquiatra (2), professor de anos iniciais do Ensino Fundamental (1), professor de educação infantil (1), professor de artes do ensino fundamental (CR), professor de ciências físicas e biológicas do ensino fundamental (CR), professor de educação física do ensino fundamental (CR), professor de geografia do ensino fundamental (CR), professor de história do ensino fundamental (CR), professor de inglês do ensino fundamental (CR) e professor de português do ensino fundamental (CR)

Nível: de fundamental a superior

Salário: de R$ 1.017 a R$ 4.798

Prazo: 25 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 86 a R$ 143

Prova: 25 e 26 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Prefeitura de Vista Alegre do Prata

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (1), atendente de creche (2), fiscal (1), médico ESF (1), médico pediatra (1), motorista (1), operador de britador (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (1), professor de educação infantil (1), professor de língua estrangeira - inglês (1) e servente/merendeira (1)

Nível: fundamental a superior

Salário: de R$ 1.147,23 a R$ 7.340,12 + insalubridade, se o cargo exigir

Prazo: 19 de outubro

Taxa e inscrição: de R$ 49,80 a R$ 134,50

Prova: 11 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Trensurb

Cargos e vagas: agente metroviário - operação de estações (10 + CR), técnico de serviços - técnico de segurança do trabalho (1+CR), analista administrativo - advogado (CR), analista administrativo - contador (CR), analista metroviário - engenheiro civil (CR), analista metroviário - engenheiro civil modalidade transporte (CR) e analista metroviário - engenheiro eletricista/eletrotécnico (1+CR)

Nível: de médio a superior

Salário: R$ 1.800,86 a R$ 7.173,91

Prazo: 23 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 80 (médio) e R$ 120 (superior)

Prova: 26 de novembro

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 1

Cargos e vagas: engenheiro agrícola (1), fonoaudiólogo (1), técnico em agropecuária (1), auxiliar em administração (4) e operador de máquinas agrícolas (2)

Nível: de fundamental completo a superior completo

Salário: de R$ 1,945,07 a R$ 4.180,66

Prazo: 31 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 48 a R$ 104

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 2

Cargos e vagas: professor adjunto A e professor assistente A (9)

Nível: a partir de superior

Salário: R$ 4.241,05 a R$ 9.585,67

Prazo: 26 de outubro

Taxa de inscrição: de R$ 117 a R$ 239

Prova: data provável de 26 de outubro a 24 de janeiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

Universidade Federal de Santa Maria - 3

Cargos e vagas: professor adjunto A (6)

Nível: doutorado completo

Salário: de R$ 5.742,14 a R$ 9.585,86

Prazo: 7 de novembro

Taxa de inscrição: de R$ 143 a R$ 239

Prova: data provável de 8 de dezembro a 5 de fevereiro de 2018

Edital e inscrições: clique aqui

